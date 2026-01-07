DAX25.231 +0,4%Est505.975 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.527 +0,2%Bitcoin77.359 -0,9%Euro1,1637 -0,2%Öl63,24 +0,9%Gold4.490 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Buy'

09.01.26 14:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
100,20 EUR 1,20 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sei auf bestem Weg, sein Margenziel für 2026 zu erreichen und das Veräußerungsprogramm für Randaktivitäten erfolgreich abzuschließen, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

