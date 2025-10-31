Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe die Markterwartungen erfüllt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management habe aber enorme Zuversicht für die Margenentwicklung ausgestrahlt./ag/bek

