Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 12,99 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe die Markterwartungen erfüllt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management habe aber enorme Zuversicht für die Margenentwicklung ausgestrahlt./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
81,10 €
|Abst. Kursziel*:
1,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
81,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,74%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
