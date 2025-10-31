DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
Knorr-Bremse Aktie

81,15 EUR +0,85 EUR +1,06 %
Marktkap. 12,99 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

08:01 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
81,15 EUR 0,85 EUR 1,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 92 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Nachgang des Quartalsberichts der Vorwoche kappte Analyst Akash Gupta am Sonntag seine operative Gewinnschätzung für 2026 minimal. Er begründete dies mit etwas geringeren Wachstumserwartungen an den Bereich Nutzfahrzeugtechnik (CVS)./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

08:01 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
31.10.25 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.10.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

