DAX steigt -- Asiens Börsen schließen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Knorr-Bremse Aktie

100,60 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Marktkap. 16,06 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

Deutsche Bank AG

Knorr-Bremse Buy

10:41 Uhr
Knorr-Bremse
100,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sei auf bestem Weg, sein Margenziel für 2026 zu erreichen und das Veräußerungsprogramm für Randaktivitäten erfolgreich abzuschließen, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
94,70 €		 Abst. Kursziel*:
14,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
100,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,36%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

