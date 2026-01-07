Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,06 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sei auf bestem Weg, sein Margenziel für 2026 zu erreichen und das Veräußerungsprogramm für Randaktivitäten erfolgreich abzuschließen, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Knorr-Bremse
|10:41
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
