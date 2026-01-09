DAX25.277 +0,1%Est505.979 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.591 -0,7%Euro1,1683 +0,4%Öl63,08 +0,1%Gold4.590 +1,8%
Knorr-Bremse-Aktie fester: Neues Joint Venture mit Wesp

12.01.26 11:06 Uhr
Knorr-Bremse gründet ein Joint Venture mit der niederländischen Wesp-Gruppe gründen ein Joint Venture für die Entwicklung digitaler Dienstleistungen für die Nutzfahrzeugindustrie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
98,05 EUR -2,15 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Fokus liege auf dem datengestützten Vergleichen von kommerziellen Leistungskennzahlen von Werkstätten, um den teilnehmenden Betrieben dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern, wie der im MDAX notierte Bremsenhersteller mitteilte. Knorr-Bremse wird die Mehrheit von 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, das seinen Sitz in Deutschland haben wird. Die Wesp-Tochter Wagh BV hält die restlichen 49 Prozent.

Die Knorr-Bremse-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,25 Prozent höher bei 99,10 Euro.

DJG/sha/cbr

DOW JONES

