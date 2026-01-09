Effizienz steigern

Knorr-Bremse gründet ein Joint Venture mit der niederländischen Wesp-Gruppe gründen ein Joint Venture für die Entwicklung digitaler Dienstleistungen für die Nutzfahrzeugindustrie.

Der Fokus liege auf dem datengestützten Vergleichen von kommerziellen Leistungskennzahlen von Werkstätten, um den teilnehmenden Betrieben dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern, wie der im MDAX notierte Bremsenhersteller mitteilte. Knorr-Bremse wird die Mehrheit von 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, das seinen Sitz in Deutschland haben wird. Die Wesp-Tochter Wagh BV hält die restlichen 49 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung