DAX24.119 +1,2%Est505.648 +0,7%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,22 +2,4%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.205 +2,2%Euro1,1661 ±-0,0%Öl60,88 -0,8%Gold4.292 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Beyond Meat A2N7XQ Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Millionen-Deal

Knorr-Bremse-Aktie gewinnt: Ausbau des Nfz-Geschäfts - Travis-Übernahme

20.10.25 12:56 Uhr
Knorr-Bremse-Aktie steigt: Wachstum im Nfz-Service durch Travis-Übernahme | finanzen.net

Knorr-Bremse verstärkt sich im Bereich Dienstleistungen für Nutzfahrzeuge mit einer Übernahme in den Niederlanden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
78,35 EUR 0,25 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er Travis Road Services, eine Online-Buchungsplattform von Dienstleistungen für den Nutzfahrzeugbetrieb wie Parken, Reinigen, Laden und Reparieren. Knorr-Bremse zahlt für die Travis Road Services International BV einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Der Abschluss der Transaktion werde voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgen. Der Mitteilung zufolge bieten derzeit mehr als 2.500 Servicepartner in 26 europäischen Ländern ihre Dienste über die Plattform von Travis an.

Wer­bung

Zum Ausbau der Position im Bereich digitaler und datengetriebener Aftermarket-Lösungen hält Knorr-Bremse bereits seit November 2022 einen Mehrheitsanteil an der spanischen Cojali S.L.. Das Unternehmen entwickelt laut seiner Webseite unter anderem Diagnosetools für Nutzfahrzeuge, Landmaschinen oder Baumaschinen.

Im XETRA-Handel gewinnt die Knorr-Bremse-Aktie zeitweise 0,83 Prozent auf 78,85 Euro.

DJG/sha/hab

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG , Knorr-Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremse

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Knorr-Bremse

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Knorr-Bremse BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Knorr-Bremse BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.09.2025Knorr-Bremse BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
26.09.2025Knorr-Bremse BuyWarburg Research
26.09.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Knorr-Bremse BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Knorr-Bremse BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.09.2025Knorr-Bremse BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
26.09.2025Knorr-Bremse BuyWarburg Research
24.09.2025Knorr-Bremse BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Knorr-Bremse HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Knorr-Bremse HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025Knorr-Bremse HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
04.12.2024Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
04.11.2024Knorr-Bremse SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen