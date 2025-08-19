Knorr-Bremse-Aktie stabil: Neuer Auftrag aus Japan
Knorr-Bremse soll einem großen japanischen Nutzfahrzeughersteller Lenkungs- und Bremssysteme der Automatisierungslevel 2 und 4 für schwere und mittelschwere Lkw sowie Busse liefern.
Werte in diesem Artikel
Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der Fahrzeugzulieferer in München mit. Lieferbeginn der Bauteile für die geplanten rund 1.100 Nutzfahrzeuge sei 2028.
Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich am Donnerstag im XETRA-Handel auf Vortagesniveau bei 90,15 Euro.
