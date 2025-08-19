DAX24.198 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.279 -0,8%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,20 +0,2%Gold3.334 -0,4%
Knorr-Bremse-Aktie stabil: Neuer Auftrag aus Japan

21.08.25 12:08 Uhr
Knorr-Bremse-Aktie unbeeindruckt: Auftrag von japanischem Nutzfahrzeughersteller | finanzen.net

Knorr-Bremse soll einem großen japanischen Nutzfahrzeughersteller Lenkungs- und Bremssysteme der Automatisierungslevel 2 und 4 für schwere und mittelschwere Lkw sowie Busse liefern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
89,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der Fahrzeugzulieferer in München mit. Lieferbeginn der Bauteile für die geplanten rund 1.100 Nutzfahrzeuge sei 2028.

Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich am Donnerstag im XETRA-Handel auf Vortagesniveau bei 90,15 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Knorr-Bremse AG

