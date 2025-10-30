UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die zeitweise negative Kursreaktion auf die jüngsten Quartalszahlen erscheine ungerechtfertigt, schrieb Sven Weier in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Die Aktie sei schon davor schwach gelaufen und die Senkung der Gewinnerwartungen überschaubar. Er dagegen sieht sich in seiner Einschätzung der relativen Robustheit des Bremsenspezialisten bestätigt./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

