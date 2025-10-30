DAX 24.050 -0,3%ESt50 5.683 -0,3%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.054 +1,7%Euro 1,1558 -0,1%Öl 65,01 +0,5%Gold 4.030 -0,2%
Knorr-Bremse Aktie

Marktkap. 13,01 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
80,90 EUR 0,50 EUR 0,62%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die zeitweise negative Kursreaktion auf die jüngsten Quartalszahlen erscheine ungerechtfertigt, schrieb Sven Weier in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Die Aktie sei schon davor schwach gelaufen und die Senkung der Gewinnerwartungen überschaubar. Er dagegen sieht sich in seiner Einschätzung der relativen Robustheit des Bremsenspezialisten bestätigt./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,72 €		 Abst. Kursziel*:
21,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,37%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:11 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08:01 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.10.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
