Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 13,01 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die zeitweise negative Kursreaktion auf die jüngsten Quartalszahlen erscheine ungerechtfertigt, schrieb Sven Weier in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Die Aktie sei schon davor schwach gelaufen und die Senkung der Gewinnerwartungen überschaubar. Er dagegen sieht sich in seiner Einschätzung der relativen Robustheit des Bremsenspezialisten bestätigt./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,72 €
|Abst. Kursziel*:
21,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,37%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|13:11
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:01
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:01
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:01
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG