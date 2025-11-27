Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 14,17 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einer Roadshow von 92 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen halte die Markterwartungen für 2026 für fair, schrieb Fabio Hölscher am Freitag in seinem Kommentar. Bei dieser Gelegenheit passte er seine Schätzungen an die jüngsten Neunmonatszahlen an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,95 €
|Abst. Kursziel*:
4,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,45%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|10:36
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|09:11
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|09:11
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|09:11
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.11.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG