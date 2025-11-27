DAX 23.745 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,47 -0,6%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.089 +0,5%Euro 1,1566 -0,3%Öl 63,50 +0,2%Gold 4.170 +0,3%
Knorr-Bremse Aktie

90,95 EUR +1,75 EUR +1,96 %
STU
Marktkap. 14,17 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

10:36 Uhr
Knorr-Bremse
90,95 EUR 1,75 EUR 1,96%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einer Roadshow von 92 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen halte die Markterwartungen für 2026 für fair, schrieb Fabio Hölscher am Freitag in seinem Kommentar. Bei dieser Gelegenheit passte er seine Schätzungen an die jüngsten Neunmonatszahlen an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,95 €		 Abst. Kursziel*:
4,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,45%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

10:36 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
09:11 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.25 Knorr-Bremse Kaufen DZ BANK
03.11.25 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
03.11.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Knorr-Bremse

finanzen.net Rentable Knorr-Bremse-Anlage? MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren verloren MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren verloren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman startet Knorr-Bremse mit 'Buy' - Ziel 108 Euro
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: nachmittags Gewinne im MDAX
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse and VTG sign strategic framework agreement and push digitalization in rail freight transport
finanzen.net Vier Milliarden für den Staat - Die größte Erbschaftssteuer in Deutschlands Geschichte
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr verdient
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Stephan Sturm, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Stephan Sturm, buy
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse fully on track: Strong rail business and further improvement in profitability
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
