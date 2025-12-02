Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 14,73 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 65 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
88,10 €
|Abst. Kursziel*:
-1,25%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
87,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,85%
|
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
