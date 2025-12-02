DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,5%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.495 +0,4%Bitcoin 79.718 +1,4%Euro 1,1674 +0,4%Öl 62,71 +0,5%Gold 4.211 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen im Plus -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Früher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien Früher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien
Darum legt der Euro zum US-Dollar weiter zu Darum legt der Euro zum US-Dollar weiter zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Knorr-Bremse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
87,75 EUR -1,75 EUR -1,96 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 14,73 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KBX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KBX1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNBHF

Barclays Capital

Knorr-Bremse Underweight

21:06 Uhr
Knorr-Bremse Underweight
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
87,75 EUR -1,75 EUR -1,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 65 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
88,10 €		 Abst. Kursziel*:
-1,25%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
87,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,85%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

21:06 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.25 Knorr-Bremse Kaufen DZ BANK
03.11.25 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain
TraderFox Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
finanzen.net So stuften die Analysten die Knorr-Bremse-Aktie im vergangenen Monat ein
TraderFox Stocks in Action: Init, EssilorLuxottica, EasyJet, Knorr-Bremse, Rational
finanzen.net MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren verloren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman startet Knorr-Bremse mit 'Buy' - Ziel 108 Euro
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Stephan Sturm, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Stephan Sturm, buy
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse fully on track: Strong rail business and further improvement in profitability
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Knorr-Bremse zu myNews hinzufügen