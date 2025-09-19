JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

08:01 Uhr

Knorr-Bremse 80,05 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 93 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta finalisierte seine Schätzungen vor dem Quartalsbericht Ende Oktober in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Alle Augen seien auf den Bereich Commercial Vehicle Systems (CVS) gerichtet, während das Geschäft der Rail-Division RVS solide geblieben sein dürfte./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

