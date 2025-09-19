Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 12,66 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 93 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta finalisierte seine Schätzungen vor dem Quartalsbericht Ende Oktober in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Alle Augen seien auf den Bereich Commercial Vehicle Systems (CVS) gerichtet, während das Geschäft der Rail-Division RVS solide geblieben sein dürfte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,70 €
|Abst. Kursziel*:
16,90%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
80,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,93%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
