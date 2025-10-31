Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 12,99 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen von 97 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe bei den wichtigsten Eckdaten eine robuste Entwicklung verzeichnet, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimmten ihn die zu erwartende weitere Verbesserung im Geschäft mit Systemen für Schienenfahrzeuge und das mittelfristige Aufholpotenzial für die Nutzfahrzeugsparte, sobald sich die Marktlage wieder aufhellt./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Kaufen
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
80,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
80,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
