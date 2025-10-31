DAX 24.183 +0,9%ESt50 5.684 +0,4%MSCI World 4.399 +0,2%Top 10 Crypto 14,78 -0,8%Nas 23.907 +0,8%Bitcoin 93.522 -2,5%Euro 1,1508 -0,2%Öl 64,74 -0,5%Gold 4.010 +0,2%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen starten fester -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Eli Lilly-Aktie in Rot: Werk für Milliarden-Summe in den Niederlanden geplant
Apple-Aktie fällt: JPMorgan belässt Einstufung auf 'Overweight'
Knorr-Bremse Aktie

Marktkap. 12,99 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

15:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
80,65 EUR 0,35 EUR 0,44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen von 97 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe bei den wichtigsten Eckdaten eine robuste Entwicklung verzeichnet, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimmten ihn die zu erwartende weitere Verbesserung im Geschäft mit Systemen für Schienenfahrzeuge und das mittelfristige Aufholpotenzial für die Nutzfahrzeugsparte, sobald sich die Marktlage wieder aufhellt./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
80,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
80,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

10:41 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
08:01 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
31.10.25 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

finanzen.net Was Analysten von der Knorr-Bremse-Aktie erwarten
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
dpa-afx ROUNDUP 2: Knorr-Bremse weiter belastet vom Lkw-Geschäft - Aktie steigt
finanzen.net XETRA-Handel MDAX verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX gibt am Mittag nach
Dow Jones Knorr-Bremse-Aktie schwächelt aber: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse fully on track: Strong rail business and further improvement in profitability
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse acquires TRAVIS Road Services International B.V.
EQS Group EQS-News: Contract of Knorr-Bremse Executive Board member Nicolas Lange extended by five years
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse acquires duagon Group, enhancing growth of global rail business
