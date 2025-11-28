ANALYSE-FLASH: Goldman startet Knorr-Bremse mit 'Buy' - Ziel 108 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Knorr-Bremse beim Kursziel von 108 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Marktführer bei Bremssystemen glänze mit robusten Margen und einer zunehmenden Wachstumsdynamik, schrieb Daniela Costa am Freitag in ihrer Kaufempfehlung. Die aktuelle Bewertung werde dem nicht gerecht und auch nicht dem Ertragsprofil./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Knorr-Bremse
Analysen zu Knorr-Bremse
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|09:11
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.2025
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|03.11.2025
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
