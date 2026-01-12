DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Top News
IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
Knorr-Bremse Aktie

Marktkap. 15,93 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

13:46 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
99,25 EUR -0,10 EUR -0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94,70 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
94,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
98,90 €		 Abst. Kursziel*:
-4,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
99,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,58%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:46 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

