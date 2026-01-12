Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 15,98 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal. Bei Knorr passte sie ihre Schätzungen an Währungsbewegungen und die Duagon-Übernahme an./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
98,70 €
|Abst. Kursziel*:
16,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
98,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,22%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
