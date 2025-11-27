Knorr-Bremse Aktie
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Knorr-Bremse beim Kursziel von 108 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Marktführer bei Bremssystemen glänze mit robusten Margen und einer zunehmenden Wachstumsdynamik, schrieb Daniela Costa am Freitag in ihrer Kaufempfehlung. Die aktuelle Bewertung werde dem nicht gerecht und auch nicht dem Ertragsprofil./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,50 €
|Abst. Kursziel*:
19,34%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
91,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,55%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
