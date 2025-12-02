DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.407 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -2,6%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.846 -0,5%Euro 1,1659 -0,1%Öl 63,00 +0,4%Gold 4.190 -0,3%
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- Siemens Energy, Aurubis im Fokus
Knorr-Bremse Aktie

Marktkap. 14,45 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

08:21 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 91 auf 94,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Bei Knorr-Bremse rechnen sie allerdings angesichts erster Signale der Lkw-Hersteller mit mauem Wachstum./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
94,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
88,10 €		 Abst. Kursziel*:
7,49%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
88,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,61%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

03.12.25 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.25 Knorr-Bremse Kaufen DZ BANK
03.11.25 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

