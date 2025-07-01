DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 -4,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.579 -1,3%Euro1,1629 +0,4%Öl63,79 -0,6%Gold4.667 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Schaeffler SHA010
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX deutlich im Minus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
25.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX dürfte Trumps Zolldrohungen voraussichtlich absacken 25.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX dürfte Trumps Zolldrohungen voraussichtlich absacken
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dröge: Flüssigerdgas-Importe aus den USA überdenken

19.01.26 08:16 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Im Konflikt um die US-Besitzansprüche auf Grönland sollte die EU aus Sicht der Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge auch den Stopp von Energieimporten aus den USA in Betracht ziehen. "Diese Abhängigkeit ist wirtschaftspolitisch und energiepolitisch gefährlich", sagte Dröge im ZDF-"Morgenmagazin".

Wer­bung

Die EU hatte im vergangenen Sommer im Zuge des Handelsdeals mit den Vereinigten Staaten zugesagt, bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump US-Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen, darunter Flüssigerdgas (LNG). "Hier sollte man aus meiner Sicht genau diese Entscheidung überdenken", sagte Dröge.

Trump akzeptiere die Grenzen anderer Länder nicht mehr, erklärte die Grünen-Politikerin. Sie verwies auf den Angriff der USA auf Venezuela und auf ihre Ankündigung, Grönland unter ihre Kontrolle zu bringen.

"Als EU braucht es jetzt Klarheit, dass man so ein Handeln von Trump nicht akzeptieren wird", sagte Dröge. Das bedeute Klarheit, dass man zu Gegenmaßnahmen bereit sei, und gleichzeitig die ausgestreckte Hand, um Gespräche weiter zu ermöglichen.

Wer­bung

Trump beharrt darauf, dass sich die USA Grönland einverleiben - was die europäischen Nato-Partner vehement ablehnen. Am Samstag kündigte er Strafzölle gegen Deutschland und weitere Nato-Länder an./bf/DP/tih