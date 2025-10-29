Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 13,03 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aufträge und das von niedrigeren Kosten gestützte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten die Erwartungen erfüllt, wogegen die Umsatzentwicklung enttäuscht habe, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Zudem setze die Erreichung des bestätigten Margenausblicks ein sehr starkes Schlussquartal des Lkw- und Zugbremsenherstellers voraus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
81,72 €
|Abst. Kursziel*:
12,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
77,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
