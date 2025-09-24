DAX23.407 -1,1%ESt505.421 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.938 -1,7%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,12 +0,1%Gold3.752 +0,4%
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Zukauf

Knorr-Bremse-Aktie etwas fester: Konzern stärkt mit Duagon-Kauf globales Rail-Geschäft

25.09.25 13:28 Uhr
Knorr-Bremse macht Nägel mit Köpfen: Expansion im Rail-Geschäft - Aktie höher | finanzen.net

Knorr-Bremse stärkt das Rail-Geschäft mit einem Zukauf. Der Konzern übernimmt nach eigenen Angaben für rund 500 Millionen Euro die Duagon Group.

Knorr-Bremse
78,60 EUR -0,60 EUR -0,76%
Das Unternehmen mit Hauptsitz im schweizerische Dietikon ist ein globaler Anbieter von Elektronik- und Softwarelösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen vor allem für Schienenfahrzeuge und Bahnsignaltechnik mit Schwerpunkt in Europa.

Duagon sei daher damit eine passende Ergänzung für das bestehende Elektronik- und Softwaregeschäft, gerade bei sicherheitsrelevanten Themen, so Knorr-Bremse. Zudem würden deutliche Synergieeffekte bei Umsatz und Kosten erwartet.

Der 1995 gegründete Zukauf beschäftigt rund 750 Mitarbeiter in acht Ländern. Für das Jahr 2026 erwartet Knorr-Bremse für Duagon einen Umsatz von rund 175 Millionen Euro und eine operative EBIT-Marge von rund 16 Prozent. Außerdem stellte Knorr-Bremse ab dem Jahr 2028 jährliche EBIT-wirksame Synergieeffekte von 5 bis 10 Millionen Euro in Aussicht.

Finanziert werden soll die Übernahme zunächst aus vorhandener Liquidität und bestehenden Kreditlinien.

Die Knorr-Bremse-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,25 Prozent auf 78,75 Euro.

DOW JONES

