JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

08:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 107,00 EUR 0,70 EUR 0,66% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 94,70 Euro auf "Neutral" belassen. Der Bremsenhersteller habe einen soliden Jahresabschluss gehabt, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Die Zielsetzungen lägen im Erwartungsrahmen. Er rechnet daher nicht mit einem sich verändernden Analystenkonsens./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG