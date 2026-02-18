DAX 25.058 -0,9%ESt50 6.061 -0,7%MSCI World 4.538 -0,1%Top 10 Crypto 8,6395 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.652 +0,5%Euro 1,1795 +0,1%Öl 71,25 +1,3%Gold 4.990 +0,3%
Knorr-Bremse Aktie

107,00 EUR +0,70 EUR +0,66 %
STU
Marktkap. 17,05 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

08:56 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
107,00 EUR 0,70 EUR 0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 94,70 Euro auf "Neutral" belassen. Der Bremsenhersteller habe einen soliden Jahresabschluss gehabt, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Die Zielsetzungen lägen im Erwartungsrahmen. Er rechnet daher nicht mit einem sich verändernden Analystenkonsens./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
94,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
105,40 €		 Abst. Kursziel*:
-10,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
107,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,50%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

10:56 Knorr-Bremse Buy UBS AG
09:41 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
08:56 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

