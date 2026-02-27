DAX23.870 +0,3%Est505.788 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 +3,8%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1598 -0,1%Öl84,11 +2,6%Gold5.169 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken. Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken.
Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Trump-Versprechen stützen: DAX versucht sich an Stabilisierung - Iran-Krieg belastet weiter

04.03.26 09:20 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX mit Stabilisierung - Iran-Krieg bleibt im Fokus | finanzen.net

Nachdem der DAX massiv abgestürzt war, kommt es am Mittwoch zu einer Stabilisierung. Dabei stützen Versprechen seitens Donald Trumps, die Straße von Hormus passierbar zu halten.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.162,05 USD 73,65 USD 1,45%
News
Ölpreis (Brent)
84,04 USD 2,08 USD 2,54%
News
Ölpreis (WTI)
76,68 USD 2,12 USD 2,84%
News
Indizes
DAX 40
23.837,5 PKT 46,9 PKT 0,20%
Charts|News|Analysen

Nachdem der DAX am Dienstag massiv unter Druck kam und sogar ein Tagestief von 23.601,11 Zählern (-4,2 Prozent) verzeichnete, setzt am Mittwoch eine Stabilisierung ein. So ging das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 23.901,32 Punkten in den Mittwochshandel und zeigt sich auch im Anschluss freundlich.

Wer­bung

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Straße von Hormus soll passierbar bleiben

Am Mittwoch lässt der Abgabedruck am deutschen Aktienmarkt zunächst etwas nach. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen beiden Tage macht das Versprechen von US-Präsident Donald Trump, Öl- und Gastransporte in der Straße von Hormus mit der eigenen Marine zu schützen, den Anlegern geringfügige Hoffnung auf eine Beruhigung der Energiemärkte.

"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Wer­bung

Asiens Börsen rauschen nach unten

Diese Neuigkeiten hatten am Vorabend in New York dafür gesorgt, dass die US-Indizes ihre Verluste deutlich reduzierten. Ein Blick nach Ostasien zeigt aber, dass die Anleger an den Weltbörsen sehr nervös bleiben. Weil Südkorea und Japan stark von Ölimporten aus dem Nahen Osten abhängen, standen die Börsen dort am Mittwoch nochmals deutlich unter Druck. Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor zweistellig an Wert.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners versuchen die USA, die Situation zu beruhigen. "Bislang überzeugt der Plan, Tanker auf ihrem Weg durch die Straße von Hormus zu eskortieren, die Börsen aber nicht", kommentierte er dies am Morgen. Noch sei es zu unklar, ob sich dieser Plan tatsächlich umsetzen lasse. Nach einer Delle am Vorabend zogen die Ölpreise am Mittwoch dann auch wieder etwas an.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:45Marktüberblick: Deutsche Börse stemmt sich gegen den Trend
09:45Marktüberblick: Deutsche Börse stemmt sich gegen den Trend
09:45Marktüberblick: Deutsche Börse stemmt sich gegen den Trend
09:45Marktüberblick: Deutsche Börse stemmt sich gegen den Trend
09:45Marktüberblick: Deutsche Börse stemmt sich gegen den Trend
09:35Lufthansa-Aktie vor Rückkehr in den DAX - Zalando gefährdet - So reagieren die Aktien
09:27XETRA-Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester
09:20Trump-Versprechen stützen: DAX versucht sich an Stabilisierung - Iran-Krieg belastet weiter
mehr