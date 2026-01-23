DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.536 +0,7%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.654 +0,7%Bitcoin 73.788 +1,1%Euro 1,1878 -0,1%Öl 65,92 -0,6%Gold 5.099 +2,3%
Knorr-Bremse Aktie

97,00 EUR -0,95 EUR -0,97 %
STU
Marktkap. 15,84 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

Knorr-Bremse
97,00 EUR -0,95 EUR -0,97%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Knorr-Bremse von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 95 auf 102 Euro angehoben. Der Bremsenhersteller sei auf gutem Weg in Richtung "BOOST 26"-Ziele, aber die Aktien seien mittlerweile fair bewertet, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Resultate für 2025 dürften kaum Überraschungen mit sich bringen./rob/mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
97,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
97,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

18:41 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
20.01.26 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
20.01.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
15.01.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

finanzen.net MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 99 Euro
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Dow Jones Knorr-Bremse-Aktie fester: Neues Joint Venture mit Wesp
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Buy'
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse schließt Kauf von Duagon ab und stärkt Wachstum seines globalen Rail-Geschäfts
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse finalizes purchase of Duagon, enhancing growth of its global rail business
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
