Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 15,84 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Knorr-Bremse von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 95 auf 102 Euro angehoben. Der Bremsenhersteller sei auf gutem Weg in Richtung "BOOST 26"-Ziele, aber die Aktien seien mittlerweile fair bewertet, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Resultate für 2025 dürften kaum Überraschungen mit sich bringen./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Halten
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
97,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
97,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|18:41
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|20.01.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
