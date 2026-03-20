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Marktkap. 16,17 Mrd. EUR

KGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
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WKN KBX100

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Symbol KNBHF

Deutsche Bank AG

Knorr-Bremse Buy

13:21 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
98,75 EUR -1,10 EUR -1,10%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Alles in allem erwarte er nach wie vor einen positiven Wendepunkt in diesem Jahr, was das Wachstum und die Margen des Bremssystemherstellers betreffe, schrieb Gael de-Bray in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die entsprechenden zwei Zielvorgaben für 2026 dürften vom Management bestätigt werden./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,25 €		 Abst. Kursziel*:
18,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
98,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,46%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:21 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
08:01 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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