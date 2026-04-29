Deutsche Bank AG

Merck Hold

13:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal rechnet Analyst Falko Friedrichs mit einem stagnierenden Wachstum und einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um 7 Prozent, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Pharmageschäft bremse die Darmstädter./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA