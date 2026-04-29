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Marktkap. 48,46 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
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WKN 659990

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Symbol MKGAF

Deutsche Bank AG

Merck Hold

13:41 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal rechnet Analyst Falko Friedrichs mit einem stagnierenden Wachstum und einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um 7 Prozent, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Pharmageschäft bremse die Darmstädter./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
109,15 €		 Abst. Kursziel*:
14,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
109,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,74%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

13:41 Merck Hold Deutsche Bank AG
29.04.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.03.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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