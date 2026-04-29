Merck Aktie
Marktkap. 48,46 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal rechnet Analyst Falko Friedrichs mit einem stagnierenden Wachstum und einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um 7 Prozent, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Pharmageschäft bremse die Darmstädter./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Hold
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
109,15 €
|Abst. Kursziel*:
14,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
109,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,74%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|13:41
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
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|Merck Overweight
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|13:41
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Merck Overweight
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|02.02.23
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|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Merck Equal Weight
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|12.03.26
|Merck Equal Weight
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|09.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital