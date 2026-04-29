EZB hat entschieden: Leitzins bleibt unverändert - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
HUGO BOSS Aktie

Marktkap. 2,54 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
Deutsche Bank AG

HUGO BOSS Hold

13:41 Uhr
HUGO BOSS Hold
HUGO BOSS AG
36,03 EUR 0,26 EUR 0,73%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des ersten Quartals seien eher ein Realitätscheck, als dass sie etwas an der Anlagestory ändern dürften, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht in der kommenden Woche./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,97 €		 Abst. Kursziel*:
16,76%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,57%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

13:41 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
20.04.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
01.04.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
31.03.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
