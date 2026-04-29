FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des ersten Quartals seien eher ein Realitätscheck, als dass sie etwas an der Anlagestory ändern dürften, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht in der kommenden Woche./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
35,97 €
|Abst. Kursziel*:
16,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
36,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,57%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|13:41
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|20.04.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
