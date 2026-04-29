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Symbol BCDRF

Deutsche Bank AG

Santander Buy

13:06 Uhr
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Buy" belassen. Alfredo Alonso attestierte der Bank in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar solide Ergebnisse im ersten Quartal./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,21 €		 Abst. Kursziel*:
12,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,13%
Analyst Name:
Alfredo Alonso 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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