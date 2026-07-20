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Symbol BCDRF

UBS AG

Santander Buy

11:56 Uhr
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
12,07 EUR 0,11 EUR 0,90%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Ignacio Cerezo in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die spanische Großbank sei auf dem Weg zur Erreichung der Jahresziele. Damit sollte sich der Aktienkurs stabilisieren./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,18 €		 Abst. Kursziel*:
10,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,83%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

11:56 Santander Buy UBS AG
09:31 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 Santander Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 Santander Buy UBS AG
14.07.26 Santander Overweight Barclays Capital
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