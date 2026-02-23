Goldman Sachs Group Inc.

Knorr-Bremse Buy

20:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 113,70 EUR -0,50 EUR -0,44% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 115 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob ihre Schätzungen am Dienstagnachmittag im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen und einer Roadshow mit dem Finanzchef an./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 12:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG