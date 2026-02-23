DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.580 +0,9%Top 10 Crypto 8,6690 +5,9%Nas 23.154 +1,3%Bitcoin 58.360 +7,3%Euro 1,1806 +0,3%Öl 71,08 -0,2%Gold 5.206 +1,2%
DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Gerresheimer-Aktie bricht ein: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus
VW-Aktie im Blick: Volkswagen-Manager fordern Millionen - Gerichtsstreit um Kündigungen
Profil

Knorr-Bremse Aktie

113,70 EUR -0,50 EUR -0,44 %
STU
Marktkap. 18,07 Mrd. EUR

KGV 28,57
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

Goldman Sachs Group Inc.

Knorr-Bremse Buy

20:26 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
113,70 EUR -0,50 EUR -0,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 115 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob ihre Schätzungen am Dienstagnachmittag im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen und einer Roadshow mit dem Finanzchef an./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 12:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
113,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,22%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

20:26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
19.02.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

TraderFox Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 123 Euro - 'Buy'
dpa-afx Knorr-Bremse-Aktie steuert Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse on course for success with higher profit and profitability
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse finalizes purchase of Duagon, enhancing growth of its global rail business
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
