Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 18,07 Mrd. EURKGV 28,57
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 115 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob ihre Schätzungen am Dienstagnachmittag im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen und einer Roadshow mit dem Finanzchef an./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 12:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
131,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
113,40 €
|Abst. Kursziel*:
15,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
113,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,22%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
