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Marktkap. 15,89 Mrd. EUR

KGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
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WKN KBX100

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Symbol KNBHF

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

08:01 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 94,70 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Jahresbilanz aus der Vorwoche an und warf einen ersten Blick auf den anstehenden Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass die Resultate auf Höhe der jüngsten Managementsignale nach den Eckdaten zum vierten Quartal 2025 liegen werden./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
97,25 €		 Abst. Kursziel*:
2,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
98,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,63%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

08:01 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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