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Nach Gewinnanstieg

Knorr-Bremse will Dividende für 2025 erhöhen - Aktie unter Druck

19.03.26 15:29 Uhr
Knorr-Bremse-Aktie im Fokus: Dividende für 2025 soll steigen - Kurs unter Druck | finanzen.net

Die Aktionäre von Knorr-Bremse können sich nach einem Gewinnanstieg über eine deutlich höhere Dividende freuen.

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Knorr-Bremse
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Wie der Konzern mitteilte, will er für 2025 eine um rund 9 Prozent höhere Dividende von 1,90 Euro je Aktie zahlen. Knorr-Bremse hatte bereits Mitte Februar seine Ergebnisse für das abgelaufene Jahr berichtet.

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Zudem wies der Konzern am Donnerstag darauf hin, dass mit dem Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2026 turnusgemäß die Amtszeit aller von den Anteilseignern gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats - Reinhard Ploss, Stephan Sturm, Kathrin Dahnke, Sigrid Nikutta, Stefan Sommer und Julia Thiele-Schürhoff - endet.

Nikutta, seit 2022 Mitglied des Gremiums, stehe aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Als Nachfolger sei Christian Schlögel nominiert worden, so Knorr-Bremse. Schlögel war zuletzt Chief Digital Officer der Körber AG.

Die Knorr-Bremse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,29 Prozent tiefer bei 97,05 Euro.

DJG/cbr/mgo

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Bildquellen: Knorr-Bremse AG

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DatumRatingAnalyst
12.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026Knorr-Bremse BuyUBS AG
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25.02.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026Knorr-Bremse BuyUBS AG
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19.02.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
19.02.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Knorr-Bremse HaltenDZ BANK
20.01.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
13.01.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital

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