Nach Gewinnanstieg

Die Aktionäre von Knorr-Bremse können sich nach einem Gewinnanstieg über eine deutlich höhere Dividende freuen.

Wie der Konzern mitteilte, will er für 2025 eine um rund 9 Prozent höhere Dividende von 1,90 Euro je Aktie zahlen. Knorr-Bremse hatte bereits Mitte Februar seine Ergebnisse für das abgelaufene Jahr berichtet.

Wer­bung Wer­bung

Zudem wies der Konzern am Donnerstag darauf hin, dass mit dem Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2026 turnusgemäß die Amtszeit aller von den Anteilseignern gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats - Reinhard Ploss, Stephan Sturm, Kathrin Dahnke, Sigrid Nikutta, Stefan Sommer und Julia Thiele-Schürhoff - endet.

Nikutta, seit 2022 Mitglied des Gremiums, stehe aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Als Nachfolger sei Christian Schlögel nominiert worden, so Knorr-Bremse. Schlögel war zuletzt Chief Digital Officer der Körber AG.

Die Knorr-Bremse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,29 Prozent tiefer bei 97,05 Euro.

DJG/cbr/mgo

DOW JONES