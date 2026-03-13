Knorr-Bremse will Dividende für 2025 erhöhen - Aktie unter Druck
Die Aktionäre von Knorr-Bremse können sich nach einem Gewinnanstieg über eine deutlich höhere Dividende freuen.
Werte in diesem Artikel
Wie der Konzern mitteilte, will er für 2025 eine um rund 9 Prozent höhere Dividende von 1,90 Euro je Aktie zahlen. Knorr-Bremse hatte bereits Mitte Februar seine Ergebnisse für das abgelaufene Jahr berichtet.
Zudem wies der Konzern am Donnerstag darauf hin, dass mit dem Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2026 turnusgemäß die Amtszeit aller von den Anteilseignern gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats - Reinhard Ploss, Stephan Sturm, Kathrin Dahnke, Sigrid Nikutta, Stefan Sommer und Julia Thiele-Schürhoff - endet.
Nikutta, seit 2022 Mitglied des Gremiums, stehe aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Als Nachfolger sei Christian Schlögel nominiert worden, so Knorr-Bremse. Schlögel war zuletzt Chief Digital Officer der Körber AG.
Die Knorr-Bremse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,29 Prozent tiefer bei 97,05 Euro.
DJG/cbr/mgo
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Knorr-Bremse News
Bildquellen: Knorr-Bremse AG