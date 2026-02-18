Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 17,05 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach vorläufigen Jahreszahlen von 106,60 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe mit ordentlichen Resultaten die Erwartungen knapp übertroffen und diese mit dem Ausblick auf 2026 erfüllt, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
106,90 €
|Abst. Kursziel*:
-7,39%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
107,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,48%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
