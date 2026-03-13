Knorr-Bremse will wie erwartet mehr Dividende zahlen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Zug- und Lkw-Bremsenhersteller Knorr-Bremse hat nach dem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr eine höhere Dividende vorgeschlagen. Die Ausschüttung soll je Aktie um 15 Cent auf 1,90 Euro steigen, wie der MDAX -Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Analysten hatten eine höhere Gewinnbeteiligung erwartet. Der Konzern hatte den auf die Aktionäre entfallenden Gewinn im vergangenen Jahr von 445 auf 534 Millionen Euro gesteigert./men/jha/

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