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Knorr-Bremse will wie erwartet mehr Dividende zahlen

19.03.26 15:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
100,10 EUR -0,80 EUR -0,79%
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Zug- und Lkw-Bremsenhersteller Knorr-Bremse hat nach dem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr eine höhere Dividende vorgeschlagen. Die Ausschüttung soll je Aktie um 15 Cent auf 1,90 Euro steigen, wie der MDAX-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Analysten hatten eine höhere Gewinnbeteiligung erwartet. Der Konzern hatte den auf die Aktionäre entfallenden Gewinn im vergangenen Jahr von 445 auf 534 Millionen Euro gesteigert./men/jha/

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DatumRatingAnalyst
12.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026Knorr-Bremse BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026Knorr-Bremse BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
19.02.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Knorr-Bremse HaltenDZ BANK
20.01.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
13.01.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital

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