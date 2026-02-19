DAX 25.091 +0,2%ESt50 6.079 +0,3%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,7140 +2,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.273 +0,7%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,27 -0,9%Gold 5.023 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Goldpreis klettert wieder über 5.000 US-Dollar Goldpreis klettert wieder über 5.000 US-Dollar
EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Knorr-Bremse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
114,20 EUR +4,00 EUR +3,63 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,18 Mrd. EUR

KGV 28,57
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KBX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KBX1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNBHF

Deutsche Bank AG

Knorr-Bremse Buy

13:21 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
114,20 EUR 4,00 EUR 3,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den soliden Quartalsergebnissen schrieb. Die Unternehmensziele für 2026 ließen Luft für positive Überraschungen und eine anschließende Aufstockung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
114,40 €		 Abst. Kursziel*:
0,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
114,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,70%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:21 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
10:41 Knorr-Bremse Buy UBS AG
19.02.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
19.02.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

dpa-afx Rückenwind Knorr-Bremse-Aktie steuert Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht Knorr-Bremse-Aktie steuert Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende zurück
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert
finanzen.net Knorr-Bremse-Aktie zeitweise auf Jahreshoch: Operativer Gewinn klettert stärker als erwartet
Dow Jones MARKET TALK/Knorr-Bremse-CFO: Auch größerer Zukauf im Signaling-Geschäft möglich
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zurück
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse on course for success with higher profit and profitability
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse finalizes purchase of Duagon, enhancing growth of its global rail business
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Knorr-Bremse zu myNews hinzufügen