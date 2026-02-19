Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 17,18 Mrd. EURKGV 28,57
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den soliden Quartalsergebnissen schrieb. Die Unternehmensziele für 2026 ließen Luft für positive Überraschungen und eine anschließende Aufstockung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
114,40 €
|Abst. Kursziel*:
0,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
114,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,70%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
