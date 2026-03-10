Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,62 Mrd. EURKGV 28,57
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs seien kostenseitig vernachlässigbar, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee einer Roadshow mit dem Finanzchef. Der Autozulieferer habe die Lieferkette aber besonders genau im Blick hinsichtlich indirekter Auswirkungen. Man habe aber aus der Vergangenheit gelernt./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
103,50 €
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
103,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,90%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|12:41
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|12:41
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|12:41
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|19.02.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|20.01.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|13.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.