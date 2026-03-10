DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2330 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dreht ins Plus -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- TUI, DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
MLP-Aktie fällt: 2025 operativ weniger verdient- Umbau im Immobiliengeschäft belastet MLP-Aktie fällt: 2025 operativ weniger verdient- Umbau im Immobiliengeschäft belastet
RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Knorr-Bremse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
103,70 EUR +0,70 EUR +0,68 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 16,62 Mrd. EUR

KGV 28,57
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KBX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KBX1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNBHF

Deutsche Bank AG

Knorr-Bremse Buy

12:41 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
103,70 EUR 0,70 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs seien kostenseitig vernachlässigbar, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee einer Roadshow mit dem Finanzchef. Der Autozulieferer habe die Lieferkette aber besonders genau im Blick hinsichtlich indirekter Auswirkungen. Man habe aber aus der Vergangenheit gelernt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,50 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
103,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,90%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

12:41 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: E.ON, HUGO BOSS, Nordex und Knorr-Bremse. Stocks in Action: E.ON, HUGO BOSS, Nordex und Knorr-Bremse.
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter
finanzen.net MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag stärker
finanzen.net Knorr-Bremse-Aktie: Experten empfehlen Knorr-Bremse im Februar mehrheitlich zum Kauf
TraderFox Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 123 Euro - 'Buy'
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse on course for success with higher profit and profitability
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse finalizes purchase of Duagon, enhancing growth of its global rail business
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Knorr-Bremse zu myNews hinzufügen