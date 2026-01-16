Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,2 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 99 Euro angehoben. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abstufung erfolge lediglich aus Bewertungsgründen./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
95,15 €
|Abst. Kursziel*:
4,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
96,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,02%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|11:51
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|09:41
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|09:41
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|11:51
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|13.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG