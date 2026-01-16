ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 99 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 99 Euro angehoben. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abstufung erfolge lediglich aus Bewertungsgründen./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent