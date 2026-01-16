Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,2 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
95,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
95,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|09:41
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.