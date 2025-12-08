DAX24.086 +0,2%Est505.729 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin79.096 +2,1%Euro1,1653 +0,1%Öl63,20 -1,0%Gold4.205 +0,2%
Konsortium um Capgemini bekommt EU-Cybersicherheitsauftrag

08.12.25 10:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
197,56 EUR 1,00 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Capgemini SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
28,60 EUR 0,40 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen

Von Nina Kienle

DOW JONES--Capgemini ist Teil eines Konsortiums, das von der Europäischen Union einen Vierjahresvertrag im Wert von mehreren Millionen Euro für die Bereitstellung von Cybersicherheitsdiensten für öffentliche Einrichtungen erhalten hat.

Der französische Beratungs- und Technologiekonzern teilte mit, das Konsortium habe den Auftrag zum MC17-Freia-Cyber-Framework von der Generaldirektion Digitale Dienste der EU-Kommission erhalten. Neben Capgemini sind Airbus Protect, PwC und Nviso Teil des Konsortiums. "Capgemini wird dazu beitragen, die Cybersicherheitsfähigkeiten zu stärken und die kritische digitale Infrastruktur von 71 europäischen Institutionen, Einrichtungen und Agenturen zu schützen", heißt es in der Mitteilung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 04:03 ET (09:03 GMT)

