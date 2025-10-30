Siemens-Aktie in Grün: Kooperation mit Capgemini zur Entwicklung von KI-nativen Fertigungslösungen
Siemens und Capgemini wollen für ihre Kunden KI-native digitale Fertigungslösungen entwickeln.
Werte in diesem Artikel
Künstliche Intelligenz sei dabei von Anfang an als zentraler Bestandteil und werde nicht nur nachträglich als zusätzliche Funktion ergänzt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Technologiekonzerns aus München und des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens aus Paris. Die bestehende strategische Partnerschaft von Siemens und Capgemini werde entsprechend ausgebaut.
Die beiden Firmen wollen sich auf 16 Kompetenzbereiche konzentrieren, in denen sie signifikante Verbesserungen bei Produktionseffizienz, Markteinführungszeit, Qualität und Nachhaltigkeit erzielen. Gemeinsam könnten Siemens und Capgemini branchenspezifische Lösungen für Herausforderungen in der Industrie entwickeln, die bislang nur schwer zu bewältigen seien, heißt es in der Mitteilung weiter. Da gehe es etwa um die Zusammenführung von IT- und Produktionssystemen, die häufig noch isoliert voneinander liefen.
CapgeminiVia XETRA notiert die Siemens-Aktie zeitweise 0,77 Prozent höher bei 247,65 Euro.
DOW JONES
