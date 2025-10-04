DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.286 +0,2%Euro1,1732 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Im abgelaufenen Monat

September 2025: So schätzen Analysten die Siemens-Aktie ein

04.10.25 16:00 Uhr
So geht es mit der Siemens-Aktie Experten zufolge weiter.

Siemens AG
241,30 EUR 0,40 EUR 0,17%
Im September 2025 haben 8 Experten die Siemens-Aktie analysiert.

3 Experten stufen die Siemens-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 250,25 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Siemens auf 229,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research230,00 EUR0,3529.09.2025
Deutsche Bank AG220,00 EUR-4,0126.09.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR30,8926.09.2025
Goldman Sachs Group Inc.262,00 EUR14,3109.09.2025
Bernstein Research230,00 EUR0,3508.09.2025
RBC Capital Markets230,00 EUR0,3502.09.2025
Bernstein Research230,00 EUR0,3502.09.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR30,8901.09.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

