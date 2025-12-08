DAX24.089 +0,3%Est505.729 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin79.096 +2,1%Euro1,1653 +0,1%Öl63,21 -1,0%Gold4.206 +0,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Novartis auf 'Overweight' - Ziel 125 Franken

08.12.25 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
107,36 CHF 0,28 CHF 0,26%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 125 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Bei Astrazeneca und Novartis gebe es wohl die meisten Nachrichten aus der Forschungs-Pipeline von allen Pharmakonzernen - mit den größten Erfolgschancen, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

