Novartis Aktie
Marktkap. 221,16 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" belassen. Die Vereinbarungen zwischen europäischen Pharmakonzernen wie GSK, Novartis, Roche und Sanofi mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA zeigten, dass die Auswirkungen auch für weitere große EU-Pharmahersteller beherrschbar seien, schrieb Richard Vosser in einer Einschätzung vom Wochenende. Für Novartis und Roche sieht er die Vereinbarungen insgesamt leicht positiv, für GSK und Sanofi deutlich positiv./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 03:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Overweight
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
108,72 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
108,54 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
