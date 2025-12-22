DAX 24.284 +0,0%ESt50 5.744 -0,3%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 11,43 -2,6%Nas 23.429 +0,5%Bitcoin 74.268 -1,3%Euro 1,1776 +0,1%Öl 61,96 -0,2%Gold 4.485 +0,9%
Novartis Aktie

116,15 EUR +0,25 EUR +0,22 %
STU
108,54 CHF +0,38 CHF +0,35 %
BRX
Marktkap. 221,16 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

JP Morgan Chase & Co.

Novartis Overweight

08:31 Uhr
Novartis Overweight
Novartis AG
116,15 EUR 0,25 EUR 0,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" belassen. Die Vereinbarungen zwischen europäischen Pharmakonzernen wie GSK, Novartis, Roche und Sanofi mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA zeigten, dass die Auswirkungen auch für weitere große EU-Pharmahersteller beherrschbar seien, schrieb Richard Vosser in einer Einschätzung vom Wochenende. Für Novartis und Roche sieht er die Vereinbarungen insgesamt leicht positiv, für GSK und Sanofi deutlich positiv./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 03:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
108,72 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
108,54 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

16.12.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.11.25 Novartis Neutral UBS AG
21.11.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 Novartis Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

dpa-afx Durchbruch in den USA Aktien von Merck & Co., Roche und Novartis im Minus: US-Regierung erzielt Preisdeal mit neun Pharmafirmen Aktien von Merck & Co., Roche und Novartis im Minus: US-Regierung erzielt Preisdeal mit neun Pharmafirmen
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Handel in Zürich: SMI am Montagmittag mit Abgaben
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis kommt am Montagmittag kaum vom Fleck
finanzen.net SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis fällt am Vormittag
dpa-afx Novartis und Roche bekräftigen Ausblick nach Vereinbarung mit USA
dpa-afx ROUNDUP: Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI startet mit Gewinnen
Dow Jones Press Release: Novartis and US government reach agreement on lowering drug prices in the US
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
Benzinga Salesforce Stock Rises On BTIG Buy Rating And Novartis Agentforce Deal
Zacks The Zacks Analyst Blog Microsoft, Novartis, RTX and Air T
Zacks Top Research Reports for Microsoft, Novartis & RTX
Dow Jones Press Release: Novartis breaks ground on flagship manufacturing hub in North Carolina
Benzinga STAAR Surgical&#39;s Top Investors Reject Sweetened Alcon Offer, Cite Flawed Sale Process
Business Times Novartis strikes deal with UK biotech for up to US$1.7 billion
