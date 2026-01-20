Novartis Aktie
Marktkap. 236,53 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 104 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen am Mittwoch an jüngste Währungsbewegungen und produktspezifische Neubewertungen an. Die Aktien der Schweizer seien im Branchenvergleich teuer und die Risiken blieben hoch vor einem bewegten Jahr./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novartis Sell
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
104,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
113,96 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,74%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
114,36 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,06%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
