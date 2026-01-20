DAX 24.525 -0,7%ESt50 5.874 -0,3%MSCI World 4.444 +0,1%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.009 +0,2%Bitcoin 76.410 +1,5%Euro 1,1722 +0,0%Öl 64,84 +1,3%Gold 4.865 +2,1%
Novartis Aktie

122,85 EUR +0,45 EUR +0,37 %
STU
114,36 CHF +0,10 CHF +0,09 %
SWX
Marktkap. 236,53 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

Goldman Sachs Group Inc.

Novartis Sell

14:41 Uhr
Novartis Sell
Novartis AG
122,85 EUR 0,45 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 104 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen am Mittwoch an jüngste Währungsbewegungen und produktspezifische Neubewertungen an. Die Aktien der Schweizer seien im Branchenvergleich teuer und die Risiken blieben hoch vor einem bewegten Jahr./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Sell

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
104,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
113,96 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,74%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
114,36 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,06%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

14:41 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Novartis Neutral UBS AG
16.01.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Ausblick auf Zahlen Erste Schätzungen: Novartis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Erste Schätzungen: Novartis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Schwacher Handel: SMI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Dienstagnachmittag ins Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
dpa-afx DAVOS: Novartis-Chef erwartet keine neuen Zollschwierigkeiten
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagvormittag im Minusbereich
finanzen.net SMI aktuell: SMI sackt letztendlich ab
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI beendet den Montagshandel mit Verlusten
Dow Jones Press Release: Novartis ianalumab receives FDA Breakthrough Therapy designation for Sjögren's disease
Zacks Novartis (NVS) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
Benzinga Is Novartis AG Gaining or Losing Market Support?
Benzinga STAAR Surgical Merger With Alcon Fails After Shareholders Vote No
Dow Jones Press Release: Novartis and US government reach agreement on lowering drug prices in the US
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
Benzinga Salesforce Stock Rises On BTIG Buy Rating And Novartis Agentforce Deal
Zacks The Zacks Analyst Blog Microsoft, Novartis, RTX and Air T
