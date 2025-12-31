DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Novartis Aktie

116,50 EUR -0,90 EUR -0,77 %
STU
108,24 CHF -1,36 CHF -1,24 %
SWX
Marktkap. 224,06 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN wurde kopiert
ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
Symbol NVSEF

JP Morgan Chase & Co.

Novartis Overweight

13:06 Uhr
Novartis Overweight
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
116,50 EUR -0,90 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen.

Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal und der 2026er-Ausblick sollte die Konsensschätzungen weitgehend stützen, schrieb er am Montag./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Overweight

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
108,04 CHF		 Abst. Kursziel*:
15,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
108,24 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
15,48%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

23.12.25 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.11.25 Novartis Neutral UBS AG
21.11.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

