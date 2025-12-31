JP Morgan Chase & Co.

Novartis Overweight

13:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen.

Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal und der 2026er-Ausblick sollte die Konsensschätzungen weitgehend stützen, schrieb er am Montag./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus

