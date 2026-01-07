Novartis Aktie
Marktkap. 227,23 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix seien die wichtigsten Treiber für das Umsatzwachstum der Schweizer, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die kürzlich erfolgten Markteinführungen von Rhapsido bei chronischer spontaner Urtikaria und Vanrafia bei Nephropathie dürften den Umsatz ebenfalls ankurbeln. Als weitere wichtige Wachstumstreiber verwies sie auf erwartete Zulassungsanträge und laufende Phase-III-Studien./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
92,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
113,86 CHF
|Abst. Kursziel*:
-19,20%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
114,48 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,64%
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
