DAX 25.071 -0,2%ESt50 5.909 -0,3%MSCI World 4.479 -0,3%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.442 -0,6%Bitcoin 76.769 -1,8%Euro 1,1661 -0,2%Öl 61,18 +1,3%Gold 4.433 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Infineon 623100 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- US-Börsen schwächer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bitcoin, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im Dezember einstuften Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im Dezember einstuften
Kaum Bewegung: DAX fällt nach neuem Allzeithoch wieder etwas zurück Kaum Bewegung: DAX fällt nach neuem Allzeithoch wieder etwas zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
122,65 EUR +0,90 EUR +0,74 %
STU
114,48 CHF +0,88 CHF +0,77 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 227,23 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novartis Hold

15:31 Uhr
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
122,65 EUR 0,90 EUR 0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix seien die wichtigsten Treiber für das Umsatzwachstum der Schweizer, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die kürzlich erfolgten Markteinführungen von Rhapsido bei chronischer spontaner Urtikaria und Vanrafia bei Nephropathie dürften den Umsatz ebenfalls ankurbeln. Als weitere wichtige Wachstumstreiber verwies sie auf erwartete Zulassungsanträge und laufende Phase-III-Studien./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
92,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
113,86 CHF		 Abst. Kursziel*:
-19,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
114,48 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,64%
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

15:31 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Novartis Aktie News: Anleger greifen bei Novartis am Nachmittag zu
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Mittwochmittag freundlich
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung im Plus
finanzen.net SLI aktuell: SLI zum Handelsstart freundlich
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag fester
finanzen.net SMI aktuell: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen
Benzinga STAAR Surgical Merger With Alcon Fails After Shareholders Vote No
Dow Jones Press Release: Novartis and US government reach agreement on lowering drug prices in the US
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
Benzinga Salesforce Stock Rises On BTIG Buy Rating And Novartis Agentforce Deal
Zacks The Zacks Analyst Blog Microsoft, Novartis, RTX and Air T
Zacks Top Research Reports for Microsoft, Novartis & RTX
Dow Jones Press Release: Novartis breaks ground on flagship manufacturing hub in North Carolina
Benzinga STAAR Surgical&#39;s Top Investors Reject Sweetened Alcon Offer, Cite Flawed Sale Process
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen