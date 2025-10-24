Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag stark gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,9 Prozent auf 3,04 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,9 Prozent auf 3,04 USD. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,35 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 13.873.417 Stück.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 7,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 153,38 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,50 USD am 17.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Am 11.11.2026 wird Beyond Meat schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,918 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

