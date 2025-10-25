DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin96.053 +0,6%Euro1,1625 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen
25.10.25 12:43 Uhr
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.854,4195 CHF 552,2030 CHF 0,63%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
96.053,3905 EUR 565,5023 EUR 0,59%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
83.919,9921 GBP 506,6122 GBP 0,61%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.062.912,4912 JPY 100.455,7586 JPY 0,59%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
111.663,8908 USD 657,4072 USD 0,59%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.138,6713 CHF 9,2524 CHF 0,30%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.392,9660 EUR 8,8878 EUR 0,26%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.964,3689 GBP 8,2097 GBP 0,28%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
602.726,0620 JPY 1.578,8314 JPY 0,26%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.944,3874 USD 10,3323 USD 0,26%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,0173 CHF 0,0249 CHF 1,25%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,1808 EUR 0,0262 EUR 1,22%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,9053 GBP 0,0232 GBP 1,23%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
387,3962 JPY 4,6515 JPY 1,22%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,5352 USD 0,0304 USD 1,22%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,5175 CHF -0,0042 CHF -0,80%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,5594 EUR -0,0047 EUR -0,83%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4887 GBP -0,0040 GBP -0,82%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
99,3730 JPY -0,8318 JPY -0,83%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,6503 USD -0,0054 USD -0,83%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
76,5790 CHF -0,1094 CHF -0,14%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
82,7834 EUR -0,1456 EUR -0,18%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
72,3262 GBP -0,1163 GBP -0,16%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
14.705,6269 JPY -25,8587 JPY -0,18%
Charts|News

Im Plus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,53 Prozent höher bei 111.590,45 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 111.006,48 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,1 Prozent auf 14,88 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 61,4 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um -0,47 Prozent auf 95,95 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 96,41 US-Dollar wert.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,19 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 3.941,56 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 3.934,06 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,16 Prozent auf 503,27 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 502,45 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ripple-Kurs 1,23 Prozent stärker bei 2,535 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,505 US-Dollar.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 41,98 US-Dollar am Vortag auf 41,49 US-Dollar nach unten (-1,18 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,74 Prozent auf 329,06 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 326,64 US-Dollar wert.

Währenddessen wird NEO bei 5,112 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,167 US-Dollar).

Derweil notiert der IOTA-Kurs bei 0,1439 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1463 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,59 Prozent.

Nach 0,6558 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Samstagmittag um -0,90 Prozent auf 0,6498 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3186 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3192 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0013 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0013 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0055 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

