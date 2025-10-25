Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Im Plus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,53 Prozent höher bei 111.590,45 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 111.006,48 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,1 Prozent auf 14,88 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 61,4 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um -0,47 Prozent auf 95,95 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 96,41 US-Dollar wert.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,19 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 3.941,56 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 3.934,06 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,16 Prozent auf 503,27 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 502,45 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ripple-Kurs 1,23 Prozent stärker bei 2,535 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,505 US-Dollar.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 41,98 US-Dollar am Vortag auf 41,49 US-Dollar nach unten (-1,18 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,74 Prozent auf 329,06 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 326,64 US-Dollar wert.

Währenddessen wird NEO bei 5,112 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,167 US-Dollar).

Derweil notiert der IOTA-Kurs bei 0,1439 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1463 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,59 Prozent.

Nach 0,6558 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Samstagmittag um -0,90 Prozent auf 0,6498 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3186 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3192 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0013 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0013 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0055 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.