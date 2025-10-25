GNW-News: Bezirk Gangnan, Stadt Guigang, Guangxi: Aufbau eines Clusters für die Holz-basierte Smart-Home-Industrie mit Bezug zur ASEAN

^GUIGANG, China, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem hat die Regierung

des Bezirks Gangnan, Stadt Guigang, Guangxi, auf der 22. China-ASEAN-Expo-

Plattform erfolgreich eine Kooperationsvereinbarung mit Shandong Jinyuan Wood

Industry Co., Ltd. unterzeichnet. Geplant ist der Aufbau einer Produktionslinie

und entsprechender Anlagen mit einer Jahresproduktion von 40 Millionen

imprägnierten Papieren und 12 Millionen Dekorplatten sowie die Einführung

fortschrittlicher Produktions- und Prüfanlagen. Nach der Inbetriebnahme wird ein

Jahresumsatz von etwa 680 Millionen Yuan erwartet.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link

klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4609/eng)

Diese Zusammenarbeit ist eine wichtige Errungenschaft des Bezirks Gangnan zur

Förderung der High-End-Entwicklung des Holzindustrieclusters. Der Bezirk ist

geografisch günstig gelegen, nahe der Wirtschaftszone ASEAN, und fungiert als

strategisches Tor zum südostasiatischen Markt. Er ist von umfangreichen

Forstressourcen umgeben. In den letzten Jahren nutzte der Bezirk aktiv wichtige

Opportunitäten wie den Bau des westlichen Land-See-Korridors und des Pinglu-

Kanals und schöpfte dabei die logistischen Vorteile des Binnenflussknotenpunkts

Guigang und der Xijiang Golden Waterway voll aus. Er hat kontinuierlich die

Gesamtkosten gesenkt, den ASEAN-Markt erweitert und die Umstellung der

Holzindustrie von der?Holzplattenherstellung" auf hochwertige?maßgeschneiderte

Einrichtungsgegenstände" vorangetrieben. Derzeit verfügt der Bezirk Gangnan über

ein vollständiges industrielles Kettensystem, das von der Furnierproduktion bis

zur individuellen Gestaltung ganzer Häuser reicht. Im Jahr 2024 überstieg die

Produktion von künstlichen Holzplatten im Bezirk 15 Millionen Kubikmeter, was

etwa einem Viertel der Gesamtproduktion von Guangxi entspricht.

Seit 2006 ist die Zahl der Holzindustrieunternehmen im Bezirk Gangnan von mehr

als 30 auf über 1.400 gestiegen, darunter mehr als 300 Unternehmen, die die

vorgesehene Betriebsgröße überschreiten. Der Gangnan Holzindustriepark hat sich

zu einem der wichtigsten Produktionsstandorte für die zehn bekanntesten

Holzplattenmarken Chinas entwickelt und produziert jährlich mehr als 10

Millionen Kubikmeter hochwertige Möbel- und Einrichtungsplatten. Die

Produktpalette umfasst mehr als zehn Kategorien, darunter Möbelplatten,

Wandverkleidungen und Holzfußböden. Die holzverarbeitende Industrie hat sich zu

einem traditionellen, vorteilhaften und für diese Region repräsentativen

Wirtschaftszweig entwickelt.

Im Hinblick auf die intelligente Transformation der Industrie hat der Bezirk

Gangnan die tiefgreifende Integration künstlicher Intelligenz in traditionelle

Fertigungsindustrien aktiv vorangetrieben und KI-Technologie in wichtigen

Bereichen wie Qualitätskontrolle und Verarbeitung eingeführt. Dadurch konnten

die Produktionseffizienz und die Produktqualität nachhaltig verbessert werden.

So hat beispielsweise Boyite Smart Home, ein im Bezirk ansässiges Unternehmen,

ein KI-basiertes Full-Chain-Empowerment-Modell aufgebaut, das intelligente

Qualitätskontrolle und eine effiziente Handelsplattform integriert und so die

betriebliche Effizienz der Industriekette umfassend verbessert. Von Januar bis

August dieses Jahres erzielten Unternehmen der Holzindustrie im Bezirk Gangnan,

die eine bestimmte Größe überschreiten, einen Gesamtproduktionswert von 13,52

Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht;

der kumulierte Umsatz erreichte 10,9 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von

7,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis Juli erreichte das

Verkaufsvolumen von Holzwerkstoffplatten 6,545 Millionen Kubikmeter, was einem

Anstieg von 17,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Tao Jianquan, Sekretär des CPC-Komitees des Bezirks Gangnan, erklärte, dass der

Bezirk derzeit den Aufbau des Modells?Ein Park mit mehreren Zonen" unter hohen

Standards vorantreibt und sich dabei auf den Aufbau von Industriezentren dem

Jiangnan Industriepark und dem Suwan Neuen Bezirk konzentriert, deren

Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Möbeln liegt. Ziel ist es, einen hochwertigen

Demonstrationscluster für die grüne Einrichtungsindustrie mit Sitz in Südchina

und Reichweite bis in die ASEAN-Region aufzubauen, um kontinuierlich dem

Anspruch?Mit guten Platten gute Häuser bauen" näher zu kommen und einen Beitrag

zur regionalen Wirtschaft und zur Modernisierung der modernen Forstwirtschaft zu

leisten.

Quelle: Regierung des Bezirks Gangnan, Stadt Guigang

Kontaktperson: Herr Zeng, Tel: 86-10-63074558Â°