Blick auf Aktienkurs

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagabend auf Verkaufszetteln der Anleger

24.10.25 20:23 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagabend auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 17,4 Prozent auf 2,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,16 EUR -0,25 EUR -10,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 17,4 Prozent auf 2,35 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,31 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 57.439.574 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 7,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 227,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Bei 0,50 USD fiel das Papier am 17.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Beyond Meat-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,918 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

